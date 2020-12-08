Русскоязычный житель Нью-Йорка призвал Трампа отменить итоги выборов и ввести чрезвычайное положение

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8 декабря 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Житель Нью-Йорка Александр Королев воспользовался возможностью и отправил по электронной почте письмо президенту США. Текст письма приводится на сайте «Эхо Москвы». Русскоязычный американец пояснил, что он «верит в право и обязанность Гражданина высказать то, что наболело, и сделать все, чтобы помочь стране и людям».

Александр Королев, Нью-Йорк:

Письмо Президенту Трампу

«Господин Президент,

Учитывая незаконные действия, совершенные Демократической Партией США с помощью иностранных участников, (если не помогут другие пути— отмена законодательными Собраниями индивидуальных штатов результатов голосования и пр.— А.К.) есть только один путь остановить эти незаконные действия и наказать их участников: Введение Чрезвычайного Положения в Стране (Закон позволяет это Президенту, такая мера ранее вводилась несколько раз предыдущими Президентами США— А.К.) с целями 1) Отмена результатов голосования по вышеуказанной причине, возбуждение уголовного преследования тех, кто его организовывал и проводил, и проведение повторного, личного голосования (за исключением absentee ballots – голосов тех, кто не может прийти по объективным причинам, как это было в предыдущие годы— А.К.) при условии присутствия членов двух партий при подсчете каждого из них, и 2. Остановить незаконную, анти конституционную практику Губернаторов и Мэров штатов, которые нарушают права владельцев бизнесов, вынуждая их закрывать бизнесы, прав работников этих бизнесов зарабатывать себе на жизнь, и прав людей собираться в любом количестве. Единственный путь, чтобы это остановить, я вижу в том, чтобы ввести National Guard (Национальную Охрану, состоящую, если сказать упрощая, из отставных военных) на территорию штатов, и предоставить номер телефона— горячую линию— для защиты от тех властей, кто будет нарушать, чтобы владельцы бизнесов, работники или участники любых собраний или вечеринок Stand Тheir Ground— звонили и не уходили пока не приедет помощь от Национальной Охраны (хотя навряд ли местная полиция стала бы выполнять указания тех властей и идти на конфликт с National guard— A.K.). Так как приближаются Рождественские (24-25 Декабря— А.К.) и Новогодние праздники, законопослушные жители Соединенных Штатов нуждаются в Вашей защите, Г-н Президент.

Спасибо за Ваш труд.