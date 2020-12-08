Логистика просто космос: «Немецкая почта» будет доставлять посылки на Луну

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8 декабря 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Германии начали принимать заявки на отправку первой партии посылок прямо на Луну. Космическая отгрузка должна состояться уже в следующем году. Если, конечно, таможня пропустит.

Кто же, по мнению «Немецкой почты», захочет засылать бандероли в космос до востребования? Вероятно, это романтики, мечтающие отправить послание во Вселенную. Воспользоваться услугой может любой житель Земли и других планет.

Что можно туда положить? Главное требование – ничего жидкого и скоропортящегося. Размер посылки зависит от того, сколько денег человек готов выложить. За коробочку шириной чуть больше сантиметра потребуют 460 долларов. Если хочется отправить что-то в два раза больше – 1660 долларов. Килограммовая посылочка обойдется в 1,2 млн долларов. А что вы хотели? Расстояние-то 384 тыс. км.

Некоторые уже мечтают засунуть в коробок фотографию бывшего бойфренда и послать подальше в космос. На небо за звездочкой, как поют классики. Почту планируют отгружать между Морем Холода и Озером Сновидений - отличное местечко! Вероятно, у немцев получится даже быстрее, чем это делает наша, земная российская, почта, особенно сейчас.