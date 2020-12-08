В Великобритании первой от коронавируса вакцинировалась 90-летняя женщина
8 декабря 2020, 12:09[ «Аргументы Недели» ]
Великобритания первой из стран Запада во вторник, 8 декабря, начала масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. B Соединенном королевстве первой прививку поставили 90-летней Маргарет Кинан, - сообщает kp.ru.
Британка из Ковентри (графство Уэст-Мидленс) ранним утром в 6.30 утра по местному времени (9.30 мск) вакцинировалась в университетской больнице Ковентри. Ей поставили вакцину немецкой фармацевтической компании BioNTech и американского партнера Pfizer вне клинических исследований.
Маргарет Кинан теперь советует сделать прививку всем, кому ее предлагают.
Пожилая англичанка почти год находилась на самоизоляции и теперь радуется, что наконец сможет проводить больше времени со своими родными и близкими людьми и друзьями.
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