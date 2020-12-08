В родном городе Владимира Зеленского его партия «Слуга народа» проиграла выборы

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8 декабря 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Второй тур выборов мэра прошел в Кривом Роге, родном городе президента Украины. Предварительные подсчеты показали, что земляки Зеленского отказали в доверии кандидату от партии «Слуга народа».

Мэрские выборы в областных центрах Украины обернулись полноценным разгромом политпроекта президента страны после того, как в оппозицию к Киеву перешел Кривой Рог. Первый тур в этом городе закончился победой с двукратным отрывом от «слуги» Дмитрия Шевчика (топ-менеджера олигарха Рината Ахметова) 71-летнего Юрия Вилкула, который возглавлял Кривой Рог последние десять лет. За три недели до второго тура действующий мэр неожиданно снялся с выборов и призвал своих сторонников проголосовать за своего советника Константина Павлова, который представляет «Оппозиционную платформу - За жизнь». Известно, что в первом туре он занял третье место.

Президент Украины лично приехал в Кривой Рог и даже записал видеоролик с обращением к землякам.

«Вы люди умные, сами все знаете», - намекнул Зеленский, за кого голосовать.

Призывы Зеленского проголосовать за его однопартийца, к успеху не привели. Подсчет голосов, организованный наблюдателями и членами участковых комиссий от оппозиции, фиксирует поражение «Слуги народа» - 58% за Павлова и 41% за Шевчика.