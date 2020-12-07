Власти Германии не исключают жесткий локдаун после Рождества
7 декабря 2020, 22:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Власти Германии рассматривают вариант с введением жесткого режима изоляции после Рождества в связи с эпидемиологической обстановкой.
Новые меры должны быть приняты с 27 декабря до 3 или 10 января. В это время будут закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов. Кроме этого, подразумевается, что рождественские каникулы будут продлены.
В настоящее время в ФРГ из-за ситуации с коронавирусом действуют достаточно жесткие ограничения - закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.
Ранее сообщалось, что в Германии число случаев COVID-19 превысило миллион человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.