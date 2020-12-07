Власти Германии не исключают жесткий локдаун после Рождества

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7 декабря 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Власти Германии рассматривают вариант с введением жесткого режима изоляции после Рождества в связи с эпидемиологической обстановкой.

Новые меры должны быть приняты с 27 декабря до 3 или 10 января. В это время будут закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов. Кроме этого, подразумевается, что рождественские каникулы будут продлены.

В настоящее время в ФРГ из-за ситуации с коронавирусом действуют достаточно жесткие ограничения - закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.

Ранее сообщалось, что в Германии число случаев COVID-19 превысило миллион человек.