Дания намерена отказаться от добычи нефти

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7 декабря 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Дания является одним из крупнейших производителей нефти на территории Европейского Союза. Несмотря на это власти государства заявили о сокращении объёмов добычи нефти, а через три десятилетия - полном отказе от полезных ископаемых.



Впервые датчане начали добывать нефть в своих территориальных водах в 1972 году. С того времени страна смогла приобрести статус нетто-экспортёра. Чиновники считают, что отказ от геологоразведочных работ не принесёт ущерба государству. Из-за пандемии в мире произошло стремительное сокращение использования углеводородов. Но в Дании сокращение доходов от реализации нефти началось ещё в 2011 году.



Руководство страны заложило в бюджет порядка 15 миллионов долларов на переобучение работников нефтяной отрасти. Нефтяные и газовые хранилища будут переоборудованы в резервуары для хранения углекислого газа. На фоне действий Дании, президент России Владимир Путин заявил об увеличении территории России в Арктике. В планы Москвы входит освоение хребта Ломоносова и территории Северного полюса. По мнению учёных, на данном шельфе могут располагаться значительные запасы нефти. Ранее некоторые участки в Арктике были спорными. На них помимо России претендовала и Дания. Однако из-за желания последней перестроить экономику на «зелёный лад» тема конкуренции в Арктике стала неактуальной.



