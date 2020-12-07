Белорусский протест меняет формат

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7 декабря 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Последние акции протеста в Белоруссии показали, что ни люди, ни власть не намерены уходить со своих позиций. Глава государства Александр Лукашенко по-прежнему пытается удержаться «в кресле» только при помощи репрессий и насилия в отношении собственного народа.



6 декабря белорусы стали собираться не только в центре Минска, но и в других районах. Там же были сосредоточены силовики и спецтехника. Население принимает решение о маршруте движения непосредственно на месте, так как власти блокируют интернет и работу социальных сетей. Пока политикам удаётся удержать преимущество в борьбе с народом. Для этого используется вся сила государственного аппарата.



На одном из последних заседаний ООН комиссар по правам человека Мишель Бачелет не исключил создания трибунала по Белоруссии. Это не возымело воздействия на политическую систему страны, но внутри неё, похоже, произошёл раскол. Из ближайшего окружения Лукашенко в сеть стали попадать записи телефонных разговоров. В них содержится много информации, дискредитирующей самого президента страны. В работе силовых структур также заметен разлад. Всё это позволяет сделать вывод о расшатывании режима Лукашенко.



