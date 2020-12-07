Израиль усиливает меры безопасности на ядерных объектах и охрану учёных

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7 декабря 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Службы безопасности Израиля предостерегли своих учёных, работающих на ядерном объекте близ города Димоны, об опасностях. Ядерщикам рекомендовали соблюдать меры предосторожности из-за убийства иранского физика Мохсена Фахризаде. Тегеран обвиняет в убийстве своего учёного израильское государство.



Спецслужбы Израиля предполагают, что Иран будет мстить. Причём нападениям могут быть подвергнуты не только исследователи, но и сам ядерный объект.



Израильским учёным порекомендовали сменить график работы и быть внимательным к электронной почте. Израиль пытается беречь своих физиков даже при отсутствии серьёзных возможностей Ирана по устранению столь важных «персон» в соседнем государстве. Но спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамса считает, что риск убийства израильских учёных иранскими агентами слишком мал. Хотя руководитель шиитской организации «Хезболла» Хасан Насралла ранее угрожал нанесением ударов по ядерному исследовательскому центру Израиля. Это приведёт к катастрофе на Ближнем Востоке, подобной чернобыльской аварии.



