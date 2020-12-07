В Италии продаются дома за один доллар

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7 декабря 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Италии стремительно увеличивается количество деревень и городов, которые хотят возродиться посредством иностранных инвестиций. Старт акции «один дом за чашку кофе» объявили в провинции Молизе.



На сегодняшний день в государстве не осталось ни одной провинции, которая бы не принимала участия в данной акции. Однако покупатель должен понимать, что помимо одного доллара, ему придётся вкладывать гораздо большие средства.

Некоторые объекты реализуются через аукционы. Это означает, что дом приобретает тот человек, который даёт больше денег. Эксперты предупреждают, что дома в деревне даже после ремонта продать очень сложно. К тому же покупателю придётся выложить приличную сумму за услуги нотариуса, юриста, уплатить налоговые сборы. Покупателем дома за один доллар может стать гражданин любого государства. Но приобретение недвижимости не означает автоматического получения гражданства.



Значительные успехи итальянская акция приобрела в городке Гаджи. В нём иностранцы владеют более сотней зданий. Они вкладывают средства в реконструкцию и восстановление старинных домов. Зачастую именно иностранцы привозят с собой «целую жизнь» в итальянские деревни. Они открывают в поселениях рестораны, гостиницы, небольшие предприятия. Это способствует появлению рабочих мест и улучшению жизни людей.



