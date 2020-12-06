Власти Франции начали поиск радикальных мусульман в мечетях страны

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6 декабря 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в республике будет проведена проверка 76 мечетей на предмет распространения радикальных идей. Решение Парижа может обострить и без того бушующий почти в полную силу межконфессиональный конфликт, разгоревшийся на фоне неосторожных высказываний президента Эммануэля Макрона и убийства учителя, который показывал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Министр МВД заявил, что в некоторых густонаселенных районах страны есть «места отправления религиозных культов, которые носят откровенно антиреспубликанский характер», и уточнил, что действующими на базе этих организаций имамами уже занимаются спецслужбы. Жеральд Дарманен добавил, что в случае если в проверяемых организациях будут обнаружены признаки распространения идей религиозного сепаратизма, они будут закрыты.

Власти Франции активизируют работу по депортации нелегальных мигрантов, которые попали в список предполагаемых радикалов. Глава французского МВД отметил, что на данный момент из 231 человека, названного в этом перечне, 66 выдворены за пределы страны, 50 человек попали в центры временного содержания, а еще 30 помещены под домашний арест.

France 24 сообщает: следователи и полиция займутся «тщательным изучением источников финансирования мечетей и проверкой данных тех имамов, которые вызывают подозрения. Кроме того, они будут искать улики, свидетельствующие о работе основанных на изучении Корана школ для детей младшего возраста».

Известно, что во Франции находится самая большая в Европе мусульманская община, численность которой составляет около 5 млн человек. В октябре в стране и около французских объектов за границей произошла целая серия нападений. В Ницце 29 октября мужчина с ножом напал на посетителей Notre-Dame de l’Assomption, погибли три человека, еще шестеро пострадали. В Авиньоне неизвестный напал на полицейских, но был застрелен. Другая атака была совершена у генконсульства Франции в саудовской Джидде - вооруженный ножом мужчина напал на охранника. А в Лионе полиция задержала около станции Perrache мужчину, который собирался войти в трамвай с 30-сантиметровым ножом и, предположительно, планировал совершить теракт. Еще одно громкое преступление было совершено в пригороде Парижа. Там 18-летний выходец из Чечни с криками «Аллаху акбар!» напал на учителя истории и географии Самюэля Пати и обезглавил его.

В начале октября президент Эммануэль Макрон выступил на тему противодействия религиозному сепаратизму и экстремизму и пообещал, что уже в декабре в парламенте будет представлен законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей и строительство во Франции ислама, который «жил бы в мире» с общенациональными нормами. Макрон обещает «освободить ислам Франции от иностранного влияния».

«Из-за принятых правительством мер некоторые мусульмане стали чувствовать себя еще более чужими в своей собственной стране. Ряд мусульманских лидеров, поддерживающих меры властей по борьбе с исламизмом, предупредили об опасности того, что большинство их единоверцев может под горячую руку оказаться причислено к разжигателям вражды», - сообщает France 24.

Работающая в индустрии моды дизайнер и мусульманка Иман Местауи сама подвергалась нападкам радикальных сторонников ислама за то, что разработанные ею шарфы или тюрбаны недостаточно прикрывают женские волосы.

Местауи рассказала, что в 2017 году и она, и вся ее семья на президентских выборах голосовали за Макрона. Однако, по ее мнению, за последние три года в его политике в области иммиграции и безопасности произошли «огромные изменения»: «Он был настоящей надеждой для нашей общины, но сейчас мы чувствуем, будто нас бросили».

Согласно результатам опроса, 51% французов арабского происхождения не чувствуют себя частью французского общества. При этом 54% респондентов заявили о том, что поддерживают идеи отделения религии от государства и считают такой подход возможным решением тех проблем, которые есть в стране их происхождения.

«То, чего Франция требует от своих мусульман, - это не только признать свободу слова для богохульников, но и поступиться некоторыми собственными религиозными свободами. Это ошибка и контрпродуктивный ход», - считает аналитик из Вашингтона Мустафа Акюль.

По его мнению, Франция в вопросе отношения к религиозным меньшинствам может равняться на США.

«Конечно, тот политический кризис, который сейчас переживает эта страна, не делает ее примером для подражания. Но в плане религиозных свобод она вполне успешна: уровень свободы выражения и религии в Соединенных Штатах значительно выше, чем во Франции. Мусульманское меньшинство там гораздо лучше интегрировано в общество и со всё большим уважением относится к либеральным ценностям», - заключает эксперт.