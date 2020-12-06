«В Карабахе нет главного»: Алексей Венедиктов о вопросе Дмитрию Пескову

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6 декабря 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поделился своим мнением о позиции российской власти в отношении управления хозяйственной деятельностью на территории Нагорного Карабаха.

«Мы придумали с Курниковым и задали вопрос Дмитрию Пескову: кто главный в Карабахе? И получили фантастический ответ: «В Карабахе нет главного», - сообщил Венедиктов.

Он подчеркнул, что речь идет о той территории, которая находится под контролем российских миротворцев, и, что «в этом анклаве должна налаживаться жизнь».

«Там есть вопросы снабжения, например, выстраивания коммуникаций. То есть хозяйственная деятельность, которой кто должен заниматься? Какие власти должны это организовывать? Каким образом эти власти формируются?», - задается вопросами главред «Эхо Москвы».

Он отметил, что еще во времена СССР существовал Особый комитет по управлению Карабахом во главе с Аркадием Вольским.

«Он формировался, как мы помним, ЦК КПСС. Он так и назывался – Особый комитет по управлению. Сейчас кто должен это делать? Армянская республика, Азербайджанская республика и Россия? Три комиссара? Как это все должно быть? Там должны быть, не знаю, старосты районов», - считает Алексей Венедиктов.

По его мнению, эта проблема должна решаться уже сейчас. Он обращает внимание на то, что вопрос о государственности Нагорного Карабаха ни странами коспонсорами Минского процесса, ни Арменией и Азербайджаном в настоящее время не обсуждается.

«И я еще раз повторю, это закладывание конфликта на дальнейшее развитие именно конфликтной ситуации, эскалации конфликта. Довольно воинственные заявления Алиева, президента Азербайджана, по этому поводу есть. Есть и ястребы в Армянской республике. И в Ереване есть ястребы. Я просто хочу сказать, что эта история в движении. Оно в движении, и оно может в любой момент развиваться неподконтрольно, даже при наличии российских миротворцев», - заключает Венедиктов.