У берегов Ливии были замечены военные корабли под флагом Турции

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5 декабря 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "ФАН"

флаг Турции, фото: pixabay.com

Недалеко от берегов Ливии обнаружены корабли, на которых наблюдаются флаги Турции. С помощью спутника появилась возможность отследить сразу шесть таких фрегатов, находящихся в заливе Сидра.

Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб заявил, что турецкие военные корабли не нарушили территориальные воды Ливии.

Ранее представители Правительства национального согласия (ПНС) перебросили к восточному населенному пункту Сирт большое количество военной техники. Сирт контролируется армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Известно, что среди вооружения находится и современная САУ T-155 Firtina, произведенная в Турции.