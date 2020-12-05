Руководитель австрийского архитектурного бюро прокомментировал угрозы Украины из-за строительства в Крыму

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5 декабря 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Севастополь, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украина готовится ввести санкции против австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au", потому что бюро задействовано в строительстве на территории Крыма оперного театра в Севастополе.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook. В свою очередь спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев сообщил в Facebook, что украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников Coop Himmelb(l)au.

Руководитель австрийского архитектурного бюро Вольф Прикс на это ответил, что участие архитекторов в строительстве оперного театра в Севастополе не нарушает правил ЕС, поэтому угроз Киева они не боятся. "Слово «культура» в этих санкциях не упоминается, поэтому культурные объекты под них не подпадают", – заявил Прикс агентству APA, отметив, что не планирует "ехать в отпуск в Чернобыль".

В Севастополе по проекту бюро Coop Himmelb(l)au построят многофункциональное здание для оперного, балетного и драматического театров. А в городе Кемерово по проекту Прикса возведут кластер искусств, объединяющий в себе музей и театр.