В США расследуют политическую вечеринку республиканцев
5 декабря 2020, 18:27[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
В Нью-Джерси закрылся ресторан после скандала с вечеринкой. Ее провели республиканцы. На мероприятии участники были без масок.
Скандальную вечеринку в Нью-Джерси провел Нью-йоркский республиканский клуб. Мероприятие носило политический характер. На ней проводился большой сбор средств. В социальных сетях появились фото и видео с этого мероприятия. Они и спровоцировали скандал.
«Это за гранью!» — заявил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи: «Кто-то добровольно подвергает опасности людей в другом штате, не говоря уже о своем собственном».
Власти штата Нью-Джерси уже объявили о расследовании вечеринки. Но в этом больше угадываются намеки политической борьбы. Губернатор штата Нью-Джерси является демократом. А вечеринку проводили республиканцы. На ней присутствовали конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц, а также известный политический деятель-консерватор Джеймс О’Киф.
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