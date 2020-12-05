В Лондоне защитили быстрые covid-тесты

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5 декабря 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Старший советник правительства Великобритании выступил в защиту быстрых оборотных тестов на коронавирус. Он высказался за их массовое использование.

Официальный Лондон не стал прислушиваться к критике быстрых covid-тестов. На неделе были опубликованы данные из Ливерпуля. Там впервые было опробовано массовое внедрение тестов. Они показали низкую эффективность методики экспресс-тестирования. Тесты пропустили половину случаев заражения коронавирусом. Теперь правительству Великобритании приходится оправдываться.

«Мы не говорим, что у людей нет болезни, если их тест отрицательный», — заявила доктор Сьюзен Хопкинс. Она главный медицинский советник Даунинг-стрит: «Мы пытаемся сказать (людям, у которых положительный результат теста): «у вас действительно есть болезнь, и теперь мы хотим, чтобы вы пошли и изолировались на десять дней». Это совершенно другая игра. Нам было совершенно ясно, что этот тест находит людей, которых мы иначе не смогли бы найти. Нам также совершенно ясно, что до тех пор, пока мы не получим гораздо более низкую распространенность заболеваний в этой стране, мы не должны менять свое поведение».

В Великобритании высокий уровень заражения коронавирусом. Страна входит в число лидеров пандемии в Европе.