В интернете объявлена странная мобилизация на «защиту Путина»

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5 декабря 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: НОД

фото pixabay.com

Мобилизация в бригады оперативного реагирования объявлена в интернет. Она весьма подозрительна. Утверждается, что добровольцы будут защищать Путина.

Странный призыв появился на сайте одной из организаций. Она объявила мобилизацию в бригады оперативного реагирования. Записавшимся предлагается прибыть в некий «час X».

«Внимание Мобилизация в бригады оперативного реагирования (БОР)!», — говорится в объявлении, а потом делается адресный акцент: «Добровольцы, желающие быть в нужный час в борьбе НОД по призыву Путина!»

Добровольцам предлагается заполнять заявку. Сама организация ранее особо не светилась. Она занималась раздачей газет в российской глубинке и сбором подписей для восстановления СССР. В идеологии утверждается противостояние с Соединенными Штатами. В числе героев организации упоминается Алексей Мозговой. Он погиб на Донбассе.

Призыв выглядит достаточно странным. Подобные организации, как правило, сами себе рисуют некие интересы государства, которые нужно «защищать». Вся деятельность этих организаций сводится к публичной политической философии на тему «все продано».

В реальности система государственного управления не предусматривает «призывы» государственных деятелей. Поэтому объявление выглядит странным. Они скорее, кажутся поводом для внимания российских спецслужб.