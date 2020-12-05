На Украине произошел скандал из-за производства елочных украшений для российской армии

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5 декабря 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

елочные украшения, фото: pixabay.com

Клавдиевская фабрика елочных игрушек, расположенная в поселке Клавдиево-Тарасово Киевской области, произвела елочные игрушки для российской армии. Видео об этом разместил в Facebook экскурсовод Сергей Савченко.

Вызвавшее гнев «украинских патриотов» видео, из которого следует, что «фабричные работники расписывают символикой Армии "страны -агрессора" елочные шары прямо под Киевом!», прокомментировал исполняющий обязанности председателя правления предприятия Павел Гукасов, сообщает «Свободная пресса».

По словам Гукасова, за 6 лет фабрика так и не смогла полностью отказаться от российского рынка. Он также отметил, что все заказы от российской стороны в последнее время исполнялись без его внимания. Гукасов сообщил, что «конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован».