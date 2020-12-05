В США заразились рекордные 235 тысяч человек

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5 декабря 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся в Соединенных Штатах превысило рекордный показатель. За сутки там заразились больше 235 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers. При такой скорости страна может полностью заразиться меньше, чем за 4 года.

Для заражения коронавирусом полностью всей страны Соединенным Штатам потребуется 3,8 года. За сутки там заразились 235 272 человека. В стране проживают чуть меньше 332 миллионов человек. При сохранении нынешних темпов заражения пандемия полностью проглотит всю страну за 1410 дней. Это меньше четырех лет.

Пандемия за последнее время усугубилась. Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Нынешние больше 235 тысяч — это рекорд всей пандемии.

А скорость заражения в США растет. Предыдущий рекорд был установлен позавчера. А уже вчера он был побит.

Во всем мире количество заразившихся уже 66 294 914 человек. Умерли 1 525 704, вылечились 45 870 144 человека.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 66,211,479 +684,537 1,523,605 45,798,082 1 США 14,772,535 +235,272 285,550 8,658,882 2 Индия 9,608,418 +36,638 139,736 9,058,003 3 Бразилия 6,534,951 +47,435 175,981 5,744,369 4 Россия 2,402,949 +28,782 42,176 1,888,752 5 Франция 2,268,552 +11,221 54,767 168,352