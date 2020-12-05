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Аргументы Недели В мире 13+

В США заразились рекордные 235 тысяч человек

, 13:44 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

В США заразились рекордные 235 тысяч человек
главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

Количество заразившихся в Соединенных Штатах превысило рекордный показатель. За сутки там заразились больше 235 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers. При такой скорости страна может полностью заразиться меньше, чем за 4 года.

Для заражения коронавирусом полностью всей страны Соединенным Штатам потребуется 3,8 года. За сутки там заразились 235 272 человека. В стране проживают чуть меньше 332 миллионов человек. При сохранении нынешних темпов заражения пандемия полностью проглотит всю страну за 1410 дней. Это меньше четырех лет.

Пандемия за последнее время усугубилась. Самая тяжелая ситуация в Соединенных Штатах. Нынешние больше 235 тысяч — это рекорд всей пандемии.

А скорость заражения в США растет. Предыдущий рекорд был установлен позавчера. А уже вчера он был побит.

Во всем мире количество заразившихся уже 66 294 914 человек. Умерли 1 525 704, вылечились 45 870 144 человека.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

66,211,479

+684,537

1,523,605

45,798,082

1

США

14,772,535

+235,272

285,550

8,658,882

2

Индия

9,608,418

+36,638

139,736

9,058,003

3

Бразилия

6,534,951

+47,435

175,981

5,744,369

4

Россия

2,402,949

+28,782

42,176

1,888,752

5

Франция

2,268,552

+11,221

54,767

168,352

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