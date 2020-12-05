В Великобритании перевод совещаний в формат видеоконференций привел к резкому росту спроса на пластические операции

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5 декабря 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rbc.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Согласно исследованию агентства LaingBuisson, в Великобритании запросы на некоторые виды пластических операций выросли в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Авторы доклада это связывают с увеличившимся использованием сервисов видеоконференций в период пандемии COVID-19.

Интерес к изменению внешности вырос после того, как люди увидели себя на экранах компьютеров во время видеоконференций в Skype, FaceTime, Zoom и Microsoft Teams. Психологи, в свою очередь, предупреждают, что изображение на экранах может отличаться от реального.

«Угол наклона, освещение и ограничения камеры на многих устройствах могут привести к искажению черт лица — это означает, что изображение может сильно отличаться от того, которое люди привыкли видеть в зеркале», — говорила ранее британский психолог Джилл Оуэн.

По данным LaingBuisson, лидирует по популярности процедура по увеличению груди. Высоким спросом пользуются пластика живота и липосакция. Также более востребованной становится услуга по пересадке волос. Сообщается, что на клиентов-мужчин приходится только 10% от всех процедур клиник эстетической медицины. Чаще всего они делают себе инъекции ботокса.

Летом этого года Американское общество пластических хирургов опубликовало результаты исследования, согласно которым почти 50% опрошенных, из тех, кто никогда не делал «пластику», заявили о готовности к хирургической процедуре в ближайшем будущем.