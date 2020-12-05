Публицист Андрей Рудалёв оценил заявление Тихановской о готовности стать президентом Белоруссии

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5 декабря 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, фото из соцсетей

Светлана Тихановская, заявившая из Литвы о своей готовности стать президентом Белоруссии переходного периода, действует смело и по заветам незабвенного Остапа Бендера, который рекомендовал применять «побольше цинизма — людям это нравится».

Андрей Рудалёв, публицист, писатель, прокомментировал заявление Тихановской. По его оценке, все заявления подобного рода — блеф. Рудалёв считает, что делается это для подогревания страстей. Он отметил, что в своей риторике Тихановская уходит в популистскую народность, она будто говорит от лица народа, за народ и его интересы.

Рудалёв напомнил, что, по легенде белорусского протеста, народ восстал против диктатора, и этот простой побудительный мотив поддерживается любыми способами.

По оценке Рудалёва, «то, что заявляет сейчас Тихановская, — это стандартная «формула любви»: отсечение разума и воздействие на эмоциональную сферу», - передает RT.

«Перед нами старая история: смесь авантюрного самозванства и коллаборационизма. Некоторое отличие — лишь в указании на временный характер своего гипотетического президентства, после которого и целительных реформ начнётся эра демократического благоденствия», - прокомментировал заявление публицист.

Напомним, Тихановская направила письмо Папе римскому Франциску и призвала его «поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике».