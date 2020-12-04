Продюсер Сэм Клебанов: о чипах Билла Гейтса и вакцинации в Швеции

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4 декабря 2020, 20:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Кинодистрибьютор и продюсер Сэм Клебанов рассказал, как к вакцинации от COVID-19 готовятся в Швеции.

Он сообщил, что государство уже заключило договоры на поставку вакцин с 4 компаниями, и еще две компании находятся в процессе переговоров:

«Швеция не заключает индивидуальные договоры с компаниями, Швеция участвует в совместных закупках на уровне Евросоюза. Сейчас так происходит, когда Евросоюз заключает договор с фармацевтической компанией. Дальше вакцина распределяется между странами Евросоюза. У Швеции уже есть договоры с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и CureVac. И Moderna, как я понимаю, сейчас в завершающей стадии на переговорах, а также Sanofi – GSK».

«Но меня удивило, что будет отдельная программа вакцинации сенаторов, которые проходят вне очереди. В Швеции ни разу не слышал, чтобы была отдельная вакцинация для министров, для членов ригсдага», - отметил Клебанов.

Продюсер предположил, что королевская семья Швеции попадет в одну из первых очередей исключительно по возрасту:

«Мне сложно даже себе представить, чтобы здесь были какие-то преференции для людей во властных структурах. Это был бы мегаскандал. Все-таки Швеция - общество, которое, по крайней мере, декларирует такое стремление к эгалитаризму. Понятно, что здесь есть свои элиты, есть достаточно много богатых людей, и разрыв в доходах, как и во всем мире, в Швеции тоже растет. Но, по крайней мере, на политическом уровне такое здесь себе представить невозможно».

Клебанов считает, что вакцинация в Швеции будет проводиться через сеть районных поликлиник.

«Вот наш регион Западная Швеция должен в январе получить 400 тысяч вакцин. Чтобы было понятно, живет здесь, в нашем регионе миллион 700 тысяч. То есть где-то, чуть меньше одной четвертой. Но это в январе.

Как я понимаю, к лету, середине лета всех смогут привить. Вопрос, все ли будут прививаться», - отметил продюсер.

По его словам, противников вакцинации в Швеции очень мало.

«Я гораздо реже читаю в соцсетях какие-то посты о том, что это вредно, от этого будет аутизм. Уж насчет наночипов, то я здесь такого вообще… Нет, хотя я видел один пост тетушки, очень благообразной на вид, которая как раз рассказывала про наночип от Билла Гейтса. Но все-таки это очень маргинально», - сказал Клебанов.

Он отметил, что векторная вакцина - это уже известная технология, и ею просто воспользовались:

«И то, что ее так бытро разработали по примерно одной и той же технологии и институт Гамалеи в России и компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, говорит о том, что технологии известны, опробованы. Если в разных местах примерно за одно и то же время удается создать достаточно высокоэффективные вакцины, наверное, это как-то работает».

Сэм Клебанов подчеркнул, что он «взвешивал риски заболеть и столкнуться с массой неприятных последствий», поэтому его личный выбор - вакцинация.