Пистолет Бонда продали на аукционе

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4 декабря 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Больше четверти миллионов долларов. За такую цену был продан пистолет Джеймса Бонда. Киношный аксессуар был выставлен на аукцион.

Пистолет, который держал в руках Шон Коннери в фильме про Джеймса Бонда, был продан в США. Его выставили на аукционе. Знаменитый Walter PP был оценен в 256 тысяч долларов.

«Покупатель решил остаться анонимным», — рассказали аукционисты: «Это американец, который смотрел каждый фильм про Бонда».

Об аукционе стало известно в ноябре. Стартовая цена была установлена на уровне 150 — 200 тысяч долларов.