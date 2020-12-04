Пандемия загонит в нищету миллиард человек

4 декабря 2020, 17:14[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Больше миллиарда человек будут жить в нищете к 2030 году. Такой сценарий развития кризиса из-за пандемии нарисовали экономисты в прогнозе программы развития ООН.
Из-за коронавируса кризис может затянуться на десять лет. Производительность может существенно снизиться.
«Базовый сценарий Covid, основанный на текущих показателях смертности и самых последних прогнозах роста Международного валютного фонда, приведет к тому, что к 2030 году в условиях крайней нищеты будет жить на 44 миллиона больше людей по сравнению с периодом до пандемии», — говорится в докладе.
Эксперты уже оценили доклад. Они соглашаются, что пандемия стала переломным моментом. Инвесторы уже начали поиск возможностей для вложения денег.
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