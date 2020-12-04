На Филиппинах обещают бить палками за нарушение дистанции

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4 декабря 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Britta Pedersen

Филиппинская полиция грозит побить камнями людей, которые нарушают правила социальной дистанции на праздники. Иначе там нельзя.

В праздничный сезон полицейские будут патрулировать общественные зоны столицы. В руках у полицейских будут ротанговые палки длиной один метр. Таким образом сотрудники будут измерять длину социальной дистанции между людьми.

«Палку можно использовать для того, чтобы бить твердолобых», — заявил полицейский генерал Сесар Бинаг. Он командует оперативной группой по коронавирусу: «Патрули социального дистанцирования будут сосредоточены на зонах с высоким трафиком».

В число зон с высокой концентрацией входят транспортные узлы, рынки, торговые центры. На Филиппинах один из самых длинных рождественских сезонов в мире. Люди толпами стекаются в торговые центры. Им плевать на пандемию. Поэтому полиция вынуждена идти на крайние меры.