На Филиппинах обещают бить палками за нарушение дистанции
4 декабря 2020, 16:53[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Филиппинская полиция грозит побить камнями людей, которые нарушают правила социальной дистанции на праздники. Иначе там нельзя.
В праздничный сезон полицейские будут патрулировать общественные зоны столицы. В руках у полицейских будут ротанговые палки длиной один метр. Таким образом сотрудники будут измерять длину социальной дистанции между людьми.
«Палку можно использовать для того, чтобы бить твердолобых», — заявил полицейский генерал Сесар Бинаг. Он командует оперативной группой по коронавирусу: «Патрули социального дистанцирования будут сосредоточены на зонах с высоким трафиком».
В число зон с высокой концентрацией входят транспортные узлы, рынки, торговые центры. На Филиппинах один из самых длинных рождественских сезонов в мире. Люди толпами стекаются в торговые центры. Им плевать на пандемию. Поэтому полиция вынуждена идти на крайние меры.
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