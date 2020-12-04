Австралийская семья обнаружила на своей новогодней елке живую коалу

В дом семьи Маккормиков в Аделаиде каким-то образом забралась коала. Придя домой, хозяева увидели на полу разбросанные елочные игрушки. Взглянув на елку, они не сразу разглядели милого зверька.
Коала сидела на стволе среди игрушек и пыталась есть искусственную хвою. Хозяйка сначала решила, что кто-то из детей повесил на дерево мягкую игрушку. Спасатели, которым Маккормики позвонили, тоже сначала не приняли их рассказ всерьез.
Дочка успела снять с нежданным гостем ролик для TikTok. Видео стало вирусным в Австралии. В комментариях люди писали: «Вот оно — настоящее австралийское Рождество!»
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