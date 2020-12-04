Премьер Греции попал в скандал из-за велопрогулки

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4 декабря 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из инстаграм премьер-министра Греции

Поездка на горном велосипеде обернулась скандалом для премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Видео появилось в минувшие выходные. Политик и его жена были среди спортсменов.



На скандальных материалах премьер Греции был в компании пяти мужчин. А поводом для скандала стало отсутствие масок на участниках фото.

«Ношение масок является обязательным на открытом воздухе в соответствии с правилами», — некогда объяснял сам Кириакос Мицотакис.

В Греции людям разрешено заниматься спортом только возле своих домов. За это нарушение установлен штраф в размере 300 евро.

В социальных сетях уже появилась специальная группа, в которой участники обещают прокатиться на велосипеде. А пресс-секретарь греческого премьера уже объясняет, что ограничения предполагает «большую гибкость для лиц, занимающихся физическими упражнениями».