Премьер Греции попал в скандал из-за велопрогулки

4 декабря 2020, 16:32[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Поездка на горном велосипеде обернулась скандалом для премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Видео появилось в минувшие выходные. Политик и его жена были среди спортсменов.
На скандальных материалах премьер Греции был в компании пяти мужчин. А поводом для скандала стало отсутствие масок на участниках фото.
«Ношение масок является обязательным на открытом воздухе в соответствии с правилами», — некогда объяснял сам Кириакос Мицотакис.
В Греции людям разрешено заниматься спортом только возле своих домов. За это нарушение установлен штраф в размере 300 евро.
В социальных сетях уже появилась специальная группа, в которой участники обещают прокатиться на велосипеде. А пресс-секретарь греческого премьера уже объясняет, что ограничения предполагает «большую гибкость для лиц, занимающихся физическими упражнениями».
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