В Британии поймали «короля аферы Голливуда»

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4 декабря 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

ФБР заявила о поимке крупнейшего мошенника, который представлялся топ-менеджерами Голливуда. Тот был арестован в Великобритании.



Британская полиция задержала одного из самых ловких мошенников мирового уровня. Индонезиец Харгобинд Тахилрамани перекрашивался в женщин и представлялся известными голливудскими деятелями. Теперь пойман в Манчестере и ждет передачи властям Соединенных Штатов.

«Обвиняемый был арестован в Соединенном Королевстве на основании запроса о его предварительном аресте, поданного Соединенными Штатами с целью его экстрадиции», — говорится в заявлении ФБР.

Индонезиец представлялся президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, бывшей боссом Paramount Шерри Лансинг. Кроме того, он называл себя еще и Венди Денг. Это бывшая супруга магната Руперта Мердока.

Только со временем выяснилось, что под именами голливудских топ-мендежеров орудовал мужчина. Сначала его вообще считали женщиной. Поэтому и называли «королевой аферы Голливуда».