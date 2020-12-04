Китай обозвал статью шефа разведки США

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4 декабря 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото pixabay.com

Публикация директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа возмутила Пекин. Китай назвал статью «смесью лжи».

Она была зажигательной — статья Джона Рэтклиффа. Публикация вышла в колонке Wall Srteet Journal. В ней директор Национальной разведки США обвинил Китай в стремлении к мировому господству, а потом заявил, что Соединенные Штаты должны готовиться к «открытому периоду конфронтации».

«Китай лишает американские компании их интеллектуальной собственности, тижарирует технологию, а затем заменяет американские фирмы на мировом рынке», — объяснил Рэтклифф своем понимание тактики Китая. Он пояснил, что «мир оказался перед выбором между двумя совершенно несовместимыми идеологиями» и попытался выступить с прогнозами: «Мы не должны предполагать, что усилия Пекина по втягиванию мира обратно во тьму потерпят неудачу только потому, что силы добра восторжествовали раньше в наше время. Китай считает, что глобальный порядок без него на вершине-это историческая аберрация. Она направлена на то, чтобы изменить это и обратить вспять распространение свободы по всему миру».

Публикация возмутила официальный Пекин и стала поводом для заявления пресс-секретаря МИД Китая. Обвинения Рэтклифа были названы «не содержащими никаких реальных доказательств».

«Он просто повторял еще одну смесь лжи», — парировал МИД Китая в заявлении пресс-секретаря: «Мы надеемся, что американские политики будут уважать факты, перестанут делать и продавать фальшивые новости, перестанут фабриковать и распространять политические вирусы и ложь, а также перестанут наносить ущерб китайско-американским отношениям, иначе это только еще больше подорвет доверие к Соединенным Штатам».