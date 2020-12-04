Дания отказывается от новой добычи нефти и газа

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4 декабря 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Правительство Дании объявила о прекращении добычи ископаемого топлива. Отказ от добычи нефти и газа будет поэтапным. Для начала Копенгаген заявил о прекращении георазведки в Северном море.

Экологи уже назвали это решение правительства Дании «переломным моментом». Официальный Копенгаген утвердил «План поэтапного отказа от добычи ископаемого топлива к 2050 году», и первым делом прекратил разведку в Северном море. Накануне правительство отменило очередной раунд лицензирования добычи нефти и газа в Северном море.

«Сейчас мы окончательно завершаем эру ископаемых», — заявил Дэн Йоргенсен. Он министр климата Дании.

Теперь экологи надеются, что оно «вдохновит другие страны покончить с зависимостью от разрушающего климат ископаемого топлива». Но остальные страны пока отмалчиваются. Они знают, что в прошлом году Дания добывала 103 000 баррелей нефти и газа в день. Для сравнения Норвегия за сутки добывает 1,8 млн баррелей, а Великобритания 1,7 млн. Отказ Копенгагена от добычи нефти и газа не повлияет на экономику страны, как в случае с другими странами.