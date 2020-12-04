Трампобесие скоро закончится. Президент эмоционально попрощался

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4 декабря 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Американский президент Дональд Трамп обратился к американскому народу через социальные сети. В своём выступлении он призвал отменить итоги президентского голосования, так как они сфальсифицированы.



В сети появляются сведения, что после смены хозяина Белого дома, близкие родственники Трампа могут стать фигурантами уголовного дела. Не исключено, что будет начато следствие против самого президента.



Трамп назвал своё обращение самым важным за весь период президентства. Оно очень сильно походило на прощальную речь. Президент США перечислил свои достижения, рассказал об успехах в экономике и обороноспособности государства. Трамп отметил, что фальсификация выборов была согласованной компанией, которую начали проводить противники сразу после итогов голосования в 2016 году. Речь главы государства была весьма эмоциональной.



На сегодняшний день ни один американский суд не увидел признаков фальсификации выборов в США. В СМИ появилась информация, что Минюст США начал расследование деятельности президента Трампа. В ведомстве считают, что окружение главы государства получало от чиновников деньги за определённые услуги. Конкретных имён в СМИ пока не называли. Однако доподлинно известно, что фигурантами дела стали дочь Трампа - Иванка и её супруг - Джаред Кушнер.



