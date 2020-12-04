Массовые аресты в Белоруссии могут привести к вспышке коронавируса

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4 декабря 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Белорусский протест не утихает уже на протяжении четырёх месяцев. Милиция проводит массовые задержания активистов на митингах и всех граждан, открыто критикующих власть.



В Международном комитете по расследованию преступлений в Белоруссии сообщают, что к задержанным применяют жестокие формы обращения. Ежедневно комитет фиксирует десятки избиений и издевательств над рядовыми белорусами.

Факты пыток усилили волну возмущения. Глава государства Александр Лукашенко в начале сентября сообщил, что будут найдены все, кто пытается свергнуть власть в стране.



Эксперты обращают внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов пытаются скрыть свои данные при выполнении служебных обязанностей. Многие одеты в простую одежду и не предъявляют никаких документов при задержании. Им есть что скрывать: задержанные содержатся в тяжёлых условиях будто специально их пытаются массово заразить во время пандемии. Жертвами силовиков стали более 1300 белорусов. Многие получили травмы средней тяжести и увечья. От родственников часто скрывают, где находятся политзаключённые.



В ответ на это ЕС подготовил пакет санкций против белорусского руководства.



