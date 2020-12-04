Принятие на Украине закона о языке грозит штрафами, языковыми инспекторами, национальными конфликтами

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4 декабря 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

По новому закону с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания на Украине переходит на национальный язык. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь попросил украинцев сообщать ему лично по почте обо всех нарушениях закона.



Скандальный закон был разработан ещё в президентство Порошенко. Однако он долгое время находился на рассмотрении парламента и различных комитетов. Предыдущий уполномоченный по защите «мовы» не смогла справиться со своей работой и ушла с должности. Новый президент страны Владимир Зеленский не стал его отклонять и подписал без дополнений и изменений.



Теперь за использование в обращении другого языка предусмотрен штраф. Но эксперты сомневаются в том, что закон об украинизации будет действовать. В СМИ всё чаще появляются сообщения о возникновении конфликтов на языковой почве в русскоговорящих районах Украины. Не исключено, что количество конфликтов будет стремительно увеличиваться. В восточных областях до настоящего времени отсутствуют «языковые инспекторы».



По статистике Google, украинцы чаще предпочитают смотреть видео на русском языке, чем на национальной «мове».



