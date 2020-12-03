Россияне весной смогут посещать Кипр

С 1 марта 2021 года на Кипр смогут въехать туристы из России, Украины и Беларуси, сообщает Europakipr со ссылкой на информацию Кабинета министров. Они смогут прилетать без обязательного двухнедельного карантина.
Нужна будет справка об отсутствии коронавируса в организме. Ее срок давности не должен превышать 3 дней до вылета. Также отдыхающим предстоит сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту республики. Стоимость теста на Кипре составит, предварительно, 30-40 евро.
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