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Россияне весной смогут посещать Кипр

, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне весной смогут посещать Кипр
Кипр, фото: pixabay.com

С 1 марта 2021 года на Кипр смогут въехать туристы из России, Украины и Беларуси, сообщает Europakipr со ссылкой на информацию Кабинета министров. Они смогут прилетать без обязательного двухнедельного карантина.

Нужна будет справка об отсутствии коронавируса в организме. Ее срок давности не должен превышать 3 дней до вылета. Также отдыхающим предстоит сдать еще один ПЦР-тест в аэропорту республики. Стоимость теста на Кипре составит, предварительно, 30-40 евро.

НС

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