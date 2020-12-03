В Киеве бизнесмены угрожают новым майданом

Аргументы Недели → В мире 13+

3 декабря 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Petro Poroshenko

Представители малого и среднего бизнеса на Украине пообещали руководству страны новый майдан. К акции протеста присоединились учителя, врачи и профсоюзы.



Митингующие недовольны финансовой политикой и планами правительства по введению всеобщего карантина. Формальным поводом для недовольства бизнесменов стали попытки руководства страны ввести контроль за финансовой деятельностью компаний. Депутаты требуют проведения всех платежей через кассовые аппараты.



В первые дни декабря Верховная Рада уже проголосовала против всеобщего введения кассовых аппаратов. Однако для торговцев ювелирных изделий, бытовой техникой и медицинскими препаратами учёт финансовых операций должен стать обязательным. Участники протестов остались недовольны решением, так как бизнес и так понёс серьёзные убытки в этом году.



В продолжение темы карантина министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о положительных результатах ограничений выходного дня. Чиновник не исключает, что для снижения прироста заболеваемости потребуется полный локдаун. Но если бизнес закрыть накануне Нового года, то многие компании просто не переживут этого. Многие люди останутся без работы и средств к существованию, а в государственной казне нет средств, чтобы компенсировать потери бизнесменов.



