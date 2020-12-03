Париж проверит десятки мечетей на экстремизм

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3 декабря 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Michael Kappeler

Больше семи десятков мечетей будут проверены во Франции. Об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманин. Попавшиеся на экстремизме будут закрыты.

Французское правительство объявило беспрецедентную кампанию против сепаратизма. Министр внутренних дел Франции объявил о планирующемся закрытии мечетей, которые подозреваются в «сепаратизме и поощрении экстремизма». Сейчас они проходят проверку.

«Мечети будут проверены», — заявил Жеральд Дарманин: «Те мечети, которые будут признаны рассадником терроризма, будут закрыты. Закрыты будут места поклонения, подозреваемые в сепаратизме».

В печать уже просочился документ. В нем говорится, что проверкам будут подвергнуты 76 мечетей. Из них 18 вызывают особую озабоченность.

Президента Франции уже обвинили в том, что он решил бороться с мусульманами. Но Макрон эти обвинения решительно опровергает. В Париже говорят, что нынешняя кампания стала реакцией на серию событий. Среди них обезглавливание учителя Самюэля Пати и убийство трех человек в Ницце.