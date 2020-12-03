Помпео напоследок пожурил Турцию в НАТО

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3 декабря 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Майк Помпео на фото globallookpress.com/ Richard Graulich

Уходящий Госсекретарь США использовал последнее заседание НАТО, чтобы раскритиковать Турцию. Об этом рассказывают инсайдеры, которые присутствовали на встрече.

Майк Помпео принял свое последнее участие во встрече на площадке НАТО. Она проходила в режиме видеоконференции и носила конфиденциальный характер. Секретность не помешала рассекречиванию некоторых подробностей.

«Помпео заявил, что Турция подрывает безопасность НАТО», — рассказали инсайдеры: «Он говорил, что Анкара создает нестабильность в Восточном Средиземноморье в споре с Грецией и Кипром из-за газовых ресурсов».

В январе Помпео уходит со своего поста Государственного секретаря. Тогда кабинет Дональда Трампа передаст полномочия команде Джо Байдена. У избранного президента США будет уже другой глава Госдепа. И внешняя политика при Байдене будет совершенно другой.