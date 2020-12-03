В Германии полиция задержала енота в бутике

3 декабря 2020, 16:53[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Полиция Гейдельберга раскрыла по горячим следам взлом модного магазина. Злоумышленник был задержан на месте преступления. Его возможно простят, потому что он милый и у него лапки.
Теперь о взломе бутика немецкая полиция говорит с юмором. Около половины седьмого утра раздался звонок очевидца. Он сообщил о проникновении в магазин. Через пару минут двери модного магазина были блокированы полицейскими машинами.
«Взломщик в маске пытался спрятаться за рождественским украшением, однако этого ему сделать не удалось», — сообщила пресс-служба полиции Гейдельберга: «Осознав свое безвыходное положение, злоумышленник добровольно лег на землю. Сопротивления он не оказывал и был арестован».
Взломщиком оказался енот. Что привлекло зверушку в модном магазине неизвестно. Сообщается, что ущерба владельцам злоумышленник не причинил. Каким образом он проник в магазин пытаются выяснить следователи.
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