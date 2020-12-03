В США от коронавируса умерло рекордное количество человек

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3 декабря 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

главный эксперт по коронавирусу в США Энтони Фаучи на фото Globallookpress.com/ Al Drago

От коронавируса в Соединенных Штатах умерли больше 2,8 тысяч человек. Это рекорд за всю историю пандемии.



Количество умерших от коронавируса в Соединенных Штатах за сутки достигло отметки в 2 833 человека. Это рекорд страны за всю историю пандемии.

Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. Накануне там заразились 203 737 человек. Этот показатель почти рекордный. Больше заразились только 20 ноября. Тогда американские врачи диагностировало 204 166 новых случаев заражения коронавирусом.

Судя по всему, пандемия усиливается. Рекорд США звучит аккордом аналогичному рекорду, зарегистрированному в масштабах всей планеты. Вчера от covid-19 умерли больше 12 тысяч человек.