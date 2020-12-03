В США от коронавируса умерло рекордное количество человек
3 декабря 2020, 16:37[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
От коронавируса в Соединенных Штатах умерли больше 2,8 тысяч человек. Это рекорд за всю историю пандемии.
Количество умерших от коронавируса в Соединенных Штатах за сутки достигло отметки в 2 833 человека. Это рекорд страны за всю историю пандемии.
Соединенные Штаты лидируют в коронавирусной статистике. Накануне там заразились 203 737 человек. Этот показатель почти рекордный. Больше заразились только 20 ноября. Тогда американские врачи диагностировало 204 166 новых случаев заражения коронавирусом.
Судя по всему, пандемия усиливается. Рекорд США звучит аккордом аналогичному рекорду, зарегистрированному в масштабах всей планеты. Вчера от covid-19 умерли больше 12 тысяч человек.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.