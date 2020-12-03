ВОЗ планирует встречу министров

3 декабря 2020, 15:51[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
В ближайшее время анонсирована встреча министров здравоохранения. Мероприятие планируется под эгидой Всемирной организации здравоохранения.
Встреча министров здравоохранения планируется на следующей неделе. На ней соберутся главные медики 53 стран-членов.
«Чтобы снизить передачу инфекции в школах, вы должны снизить передачу инфекции в общинах», — намекнула на тематику предстоящего мероприятия Кэтрин Смоллвуд. Она старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.
Обещается, что главы европейских минздравов будут говорить о защите школ от коронавируса. Среди предлагаемых мер – чередование классов.
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