ВОЗ планирует встречу министров

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3 декабря 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава ВОЗ Тедрос Гебрейсус на фото globallookpress.com

В ближайшее время анонсирована встреча министров здравоохранения. Мероприятие планируется под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Встреча министров здравоохранения планируется на следующей неделе. На ней соберутся главные медики 53 стран-членов.

«Чтобы снизить передачу инфекции в школах, вы должны снизить передачу инфекции в общинах», — намекнула на тематику предстоящего мероприятия Кэтрин Смоллвуд. Она старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Обещается, что главы европейских минздравов будут говорить о защите школ от коронавируса. Среди предлагаемых мер – чередование классов.