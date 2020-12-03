В Африке разболтали историю о смерти агента ЦРУ

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3 декабря 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото pixabay.com

Офицер ЦРУ погиб во время спецоперации в Сомали. Об этом по секрету рассказал представитель разведки упомянутой африканской страны. Секрет в тайне долго не держался. Африканский разведчик разболтал его западным журналистам.



Агент американской разведки погиб во время охоты на одного из самых разыскиваемых террористов. Операцию проводили совместно американские и сомалийские спецназовцы.

«Наших офицеров поддерживали американские офицеры», — рассказал один из сомалийских разведчиков. Он понимал, что раскрывает секретную информацию, поэтому имя инсайдера не раскрывается: «Мы вылетели в 2 часа ночи. Солдаты высадились из вертолета и пошли пешком в кусты, прежде чем прогремел мощный взрыв, убивший американского друга и четырех наших офицеров».

Сомали в прошлом известное пиратское государство. Морским разбоем, одно время, там начали промышлять нищие рыбаки. Потом с пиратством удалось справиться. Сейчас в Сомали, как и во многих других африканских государствах, пустил корни исламистский экстремизм.