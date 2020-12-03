Депутат Леонид Слуцкий сделал заявление в связи с бойкотом западных стран встречи СБ ООН по Донбассу

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3 декабря 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на демарш западных государств в Совбезе ООН при обсуждении ситуации на Донбассе.

«Демарш ряда стран, в первую очередь США, Франции, Великобритании и Германии, в Совбезе ООН, где по «формуле Арриа» обсуждалась ситуация на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР, демонстрирует пресловутые «двойные стандарты» и полную незаинтересованность Запада в реальном урегулировании на Донбассе. Навязывание однобоких политизированных трактовок событий на Юго-Востоке Украины и нежелание слышать вторую сторону конфликта - путь к эскалации, а не нормализации», - заявил депутат.

Леонид Слуцкий подчеркнул:

«Мир в Донбассе по-прежнему не нужен ни Киеву, ни его западным кураторам. Им выгодно поддерживать очаг напряженности вблизи российских границ, с помощью чего можно оправдывать любые свои геополитические провокации».