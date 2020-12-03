Биржа Nasdaq рекомендовала компаниям брать в советы директоров женщин и ЛГБТК+

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3 декабря 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: meduza.io

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Нескольким тысячам компаний, акции которых котируются на основной бирже Nasdaq в США, рекомендовано обеспечить расовое, этническое и гендерное разнообразие в своих советах директоров. Соответствующие предложения были направлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США 1 декабря.

Рекомендация касается 3249 компаний. Nasdaq предложила, чтобы в советы директоров входили как минимум двое директоров, которые не являются белыми мужчинами. В сообщении говорится, что один из членов совета должен быть женщиной, а второй должен идентифицировать себя как недостаточно представленное меньшинство или представитель ЛГБТК+ сообщества.

«Разнообразие в советах директоров - важный элемент, дающий инвесторам уверенность в будущем компании. Мы не говорим, что это оптимальный состав совета директоров, но это минимальный уровень разнообразия, который, мы думаем, должен быть у каждого совета директоров», - заявила гендиректор Nasdaq Адена Фридман.

Nasdaq ссылается на несколько десятков исследований, которые, как отмечается, подтверждают связь между гендерным и этническим разнообразием в совете директоров и лучшими финансовыми показателями компании.

Согласно информации The New York Times, в последние полгода представители Nasdaq обнаружили, что более 75% компаний, представленных на бирже, не соответствуют предложенным требованиям по разнообразию советов директоров. Сообщается, что в течение года с момента утверждения новых правил листинга компании будут должны раскрыть разнообразие своих советов директоров, а в течение двух лет включить в советы одну женщину или одного человека из «недостаточно представленного меньшинства». От крупных компаний ждут, что в их советах директоров в течение четырех лет будет по одному директору от каждой из двух групп. В сообщении Nasdaq сказано, что компании, не выполнившие требование, не станут убирать из листинга, но их представителям придется объяснить, почему правила не соблюдают.

Известно, что и некоторые другие компании, также настаивают на разнообразии в советах директоров. В июле инвестиционный банк Goldman Sachs отказался организовывать IPO для компаний, в совете директоров которых состоят только белые мужчины. Глава банка Давид Соломон уведомил, что как минимум один член совета директоров компании не должен быть белым мужчиной, а с 2021 года - как минимум двое.