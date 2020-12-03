Плохие новости человечеству снова приходят от Билла Гейтса

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3 декабря 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Очередной мрачный прогноз миллиардера в период мировой депрессии только усугубляет положение на рынках и в головах людей. Коронавирус - это не то, чего нужно бояться так сильно.



В беседе с писательницей Рашидой Джонс Гейтс открестился от авторства коронавируса и массового чипирования путём всеобщей вакцинации. Напротив, опасность к человечеству придёт с другой стороны, считает владелец «Майкрософт». Учитывая, что в 2015 году он предсказал нынешнюю пандемию коронавируса, многие в мире прислушиваются к словам Гейтса.



В этот раз «прорицатель» видит опасность для человечества в биотерроризме. И сдержать его может цифровизация, то есть массовая слежка за людьми. Также много хлопот человечеству принесёт искусственный интеллект, становящийся всё более независимым от людей. В банках он принимает решения об отказе в кредитах, несмотря на твои справки о доходах и выписках с пенсионных счетов. А люди - сотрудники кредитных организаций разводят руками - ничего поделать не можем, у нас алгоритм такой. Поэтому людям нельзя упускать контроля над искусственным интеллектом, чтобы он не решил как-нибудь единолично судьбу Планеты без нашего с вами желания и участия.



