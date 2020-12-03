Вице-президент МФЖ Тимур Шафир: как защитить журналистов в условиях коррупции, бедности и страха

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3 декабря 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир рассказал «Аргументам недели» о принципах и задачах профессиональных объединений представителей СМИ.

- Какие задачи призвана решать Международная федерация журналистов?

- Основная задача МФЖ, как и практически всех профессиональных журналистских союзов и ассоциаций, входящих в неё, следующая – защита безопасности, социальных и профессиональных прав работающих журналистов и сотрудников СМИ. Рассуждать об этом можно долго, но, на мой взгляд, наиболее ёмким ответом является следующий лозунг международной Федерации – «не может существовать никакой свободы слова, если журналисты вынуждены жить в условиях коррупции, бедности и страха». На мой взгляд, это наиболее полно отражает суть того, чему посвящена ежедневная работа МФЖ.

- Есть ли какие-то отличительные черты у журналистов разных стран в мировоззрении и профессиональной деятельности?

- Безусловно, и связано это как с экономическими, так и историко-географическими факторами. К примеру, нам может казаться незыблемой и монолитной система работы европейских журналистов, но при ближайшем рассмотрении отличий здесь не меньше, чем в медийных процессах условных Таджикистана, России и Канады. И связано это не только с фактором Восточной Европы, где десятилетиями СМИ существовали в режиме социалистической системы поддержки. СМИ, журналисты, профсоюзы журналистов в странах Восточной, Северной, постсоветской Европы отличаются достаточно сильно, как в экономическом, так и в социальном, политическом отношении. Положение коллег из условной Норвегии и Словакии, Украины и Португалии весьма разнится, и причиной тому являются не только политические процессы, но и экономическая ситуация в странах, равно как экономический базис СМИ, опыт профсоюзного журналистского противодействия давлению работодателей, и многое другое. Что, по сути, является темой для отдельного, и достаточно интересного материала, исследования.

- После распада СССР у журналистов России и других стран постсоветского пространства было модно ездить на стажировки в Европу и США. И фонд Сороса был им в помощь. Существует ли сейчас какая-то практика стажировок и обмена опытом?

- Существует, безусловно. При наличии нескольких «но». Огромными темпами развивается дистанционное образование, которое на сегодняшний день и при минимальном вложении средств может получить любой журналист. Даже по сравнению с ситуацией 4-5 летней давности появилось огромное количество грантов на обучение индивидуальных журналистов. НО при этом надо понимать следующее – вопрос обучения, повышения уровня образования и практического освоения технологий, развития журналиста становится – все больше и больше – его индивидуальной заинтересованностью, вопросом его индивидуального навыка и опыта. При этом надо понимать, что образный «фонд Сороса» или другие фонды точно также продолжают свою работу, и на вопрос о том «кто спонсирует твоё обучение» ответ необходим в любом случае.

- Политические, экономические и информационные войны мы все постоянно наблюдаем. С другой стороны, есть понятие народной дипломатии. А существует ли какая-то журналистская дипломатия?

- Журналистская дипломатия, или солидарность – это пожалуй то немногое, что на сегодняшний день остаётся пусть пошатнувшимся, но по-прежнему крепко стоящим на ногах понятием. Речь не только о военных корреспондентах или коллегах, работающих в т. н. «горячих точках». Обмен информацией, источниками информациями, рекомендации, поддержка друг друга, с одной стороны – и понимание великой ответственности, лежащей за каждой строкой в тексте или фразой в эфире, по-прежнему остаются теми базисами, к которым мы возвращаемся каждый раз, когда говорим о таких понятиях как «журналистская этика».