В Испании на время рождественских праздников введут дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

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3 декабря 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Испания, Канарские острова, фото АН

Правительство Испании на время рождественских праздников вводит дополнительные ограничения из-за пандемии коронавирусой инфекции COVID-19. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья-Рока предупредил об ограничении передвижения между регионами.

Глава Минздрава королевства заявил, что на Рождество и Новый год всем необходимо оставаться дома, отмечать праздники с близкими, избегая ненужных поездок, - передает телеканал «МИР 24».

С 23 декабря по 6 января в стране будет ограничено передвижение между всеми автономными сообществами. При этом жители Испании смогут отправиться в гости к родственникам в другие регионы страны.

На прошлой неделе Минздрав Испании разработал специальные правила для посещения новогодних мероприятий. На католическое Рождество (с 24 на 25 декабря) и Новый год (с 31 декабря на 1 января) комендантский час начнется в 01:30. Отмечать их разрешено компаниями, состав которых не будет превышать десять человек. Предполагается, что это должны быть родственники и близкие люди.