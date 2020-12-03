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Посол Анатолий Антонов: Россия может расширить сотрудничество с новой администрацией США по пяти направлениям

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Посол Анатолий Антонов: Россия может расширить сотрудничество с новой администрацией США по пяти направлениям
Анатолий Антонов, фото MFA Russia, globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва может расширить сотрудничество с новой администрацией в Вашингтоне по пяти направлениям. В ходе онлайн конференции дипломат пояснил, что речь идет о стратегической стабильности, нераспространении ядерного оружия, сотрудничестве в космосе, борьбе с терроризмом и пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Комментируя результаты выборов в США, Антонов заявил, что Россия признает любой выбор американских граждан и ждет официального объявления результатов.

По словам Антонова, Россия открыта к переговорам по продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Посол также приветствовал возможность возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и заверил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений с Америкой.

Антонов призвал восстанавливать каналы связи между странами. Он отметил, что хотел бы увидеть встречу глав МИД и Минобороны РФ в Вашингтоне, чтобы те восстановили формат связи "два плюс два".

ИЧ

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