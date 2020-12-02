Коронавирус заставил премьера Британии сбрасывать вес

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2 декабря 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

Глава британского кабмина пытается сбросить лишние килограммы. Это произошло после заболевания коронавирусом. Борис Джонсон рассказал почему.

Лишний вес усугубил заболевание коронавирусом у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Теперь он пытается сбросить лишний вес. По словам Аллегры Стрэттон (она пресс-секретарь политика) постоянные тренировки нужны британскому премьеру на всякий случай, чтобы он не попал в наиболее уязвимую группу.

В начале года Борис Джонсон оказался в реанимации. Это произошло после заражения коронавирусом. Теперь в Британии обсуждают возможность публичного вакцинирования премьер-министра. Прививку хотят показать по телевизору. Это необходимо, чтобы убедить людей в безопасности вакцины.

Британский премьер от публичного вакцинирования, вроде отказывается, потому что не хочет этого делать перед теми, кто в ней больше нуждаются. Больше нуждаются в вакцине наиболее уязвимые группы. И пока у Джонсона не знают может ли британский премьер претендовать на попадание в наиболее уязвимую группу из-за лишнего веса.

Впрочем, публичное вакцинирование Джонсона не исключается. Даунинг-стриту необходимо убедить людей в безопасности препарата.