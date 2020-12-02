Винтовую лестницу Эйфелевой башни выставят на продажу

Аргументы Недели → В мире 13+

2 декабря 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эйфелева башня на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Парижский аукционный дом Artcurial объявил новые торги. Там выставлен лот — винтовая лестница, некогда соединявшая второй и третий этажи Эйфелевой башни.

От этого лота ждут многого. Винтовая лестница может быть продана за 275 тысяч евро. В такую цену ушел с молотка предыдущий кусок лестницы Эйфелевой башни.

«Винтовая лестница, которая раньше соединяла второй и третий этажи леди де Фер, была демонтирована из-за строительства лифта еще в начале восьмидесятых годов и разобрана на два десятка частей», — презентуют лот аукционисты: «Большинство кусков было утилизировано в 1983 году. Выставленная на аукцион часть лестницы составляет около трех метров в высоту и принадлежит канадской частной коллекции».

Стартовая цена предыдущего куска лестницы во время торгов была установлена на уровне 30 — 40 тысяч евро. Но торги быстро подняли ее до 275 тысяч.