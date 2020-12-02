Винтовую лестницу Эйфелевой башни выставят на продажу
2 декабря 2020, 19:40[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Парижский аукционный дом Artcurial объявил новые торги. Там выставлен лот — винтовая лестница, некогда соединявшая второй и третий этажи Эйфелевой башни.
От этого лота ждут многого. Винтовая лестница может быть продана за 275 тысяч евро. В такую цену ушел с молотка предыдущий кусок лестницы Эйфелевой башни.
«Винтовая лестница, которая раньше соединяла второй и третий этажи леди де Фер, была демонтирована из-за строительства лифта еще в начале восьмидесятых годов и разобрана на два десятка частей», — презентуют лот аукционисты: «Большинство кусков было утилизировано в 1983 году. Выставленная на аукцион часть лестницы составляет около трех метров в высоту и принадлежит канадской частной коллекции».
Стартовая цена предыдущего куска лестницы во время торгов была установлена на уровне 30 — 40 тысяч евро. Но торги быстро подняли ее до 275 тысяч.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.