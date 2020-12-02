Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал намерение Украины бойкотировать встречу Совбеза ООН

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2 декабря 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что на фоне откровенного саботажа Минских соглашений и Парижских договоренностей Киев проталкивает в ООН «двойные стандарты».



«Громкие заявления о бойкоте встречи в Совбезе по формуле Арриа с представителями республик Донбасса (инициатива России) достаточно резко контрастируют с аплодисментами украинской делегации при проведении в сентябре в СБ ООН переговоров в аналогичном формате со Светланой Тихановской, которую Украина поддерживает по указке своих западных кураторов. Хотя полномочий у Тихановской выступать в ООН едва ли было больше, чем у полпреда ЛНР в контактной группе или главы МИД ДНР», - заявил Слуцкий.



По его мнению, Украина последовательно отказывается от диалога, поддерживая тем самым активную фазу конфликта в Донбассе.

«Сегодняшние заявления Министра иностранных дел Украины и ее делегации в контактной группе – это попытка закрыть рот, не допустить, чтобы в ООН прозвучала правда о зверствах современных украинских националистов. По сути, это линия на проведение жесткой цензуры», - отметил российский депутат. - При этом как о «единственной возможности для урегулирования в Донбассе» говорится о проведении новой встречи в «нормандском формате». Однако, как мы помним, условием для этого является выполнение Парижских договоренностей от 9 декабря 2019 года, большинство из которых остаются нереализованными украинской стороной. Громкие заявления и хлопанье дверью – это еще и, вероятно, способ закамуфлировать игнорирование собственных обязательств».



Леонид Слуцкий выразил надежду, что «встреча в Совете Безопасности ООН по ситуации на Украине с участием представителей ЛНР и ДНР пройдет сегодня в конструктивном ключе и позволит прояснить дополнительные важные аспекты для внутриукраинского урегулирования».