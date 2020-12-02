В Британии бар пытался назваться церковью, чтобы обойти covid-ограничения
2 декабря 2020, 18:21[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Текила-бар в Ноттингеме хотел перерегистрироваться и представиться религиозным заведением. Владельцы назвали «секту» «Церковью 400 кроликов». Это было необходимо, чтобы обойти covid-ограничения.
Владельцы текила-бара в Ноттингеме подали заявку на то, чтобы переквалифицировать свою юридическую форму. Питейное заведение предполагалось сделать религиозным.
«Если вы являетесь местом поклонения, то люди могут войти в помещение», — объясняют эксперты: «Это дерзкая лазейка. Если юристы сумеют убедить местные власти, что у них есть активная паства, то они могут переквалифицировать свой бар в место совершения религиозных обрядов».
Хитрость предпринимателям понадобилась для того, чтобы обойти covid-ограничения. К слову, британцы были не первыми, кто решил прибегнуть к подобной лазейке. В Польше один фитнес-центр попытался осуществить подобный трюк, назвавшись церковью здорового тела.
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